Cioccolatini AIRC: gusto e dolcezza per sostenere la RICERCA sul cancro

Dolcezza e solidarietà si fondono nei Cioccolatini AIRC, un irresistibile assortimento di prelibatezze firmato Venchi. Questi cioccolatini contribuiranno anche a sostenere la ricerca contro il cancro. Un gesto dolce che va ben oltre il piacere del gusto, portando speranza e sostegno a chi lotta contro questa malattia.

Ogni morso di questi cioccolatini è un’esperienza di puro piacere, anche se in questo caso la bontà va oltre il sapore: acquistando i Cioccolatini AIRC, stai contribuendo attivamente alla ricerca contro il cancro. Una dolcezza che fa bene al cuore in ogni senso. Acquistali su Amazon a 20€. Spedizioni gratuite con Prime.

Cioccolatini AIRC, gusto e dolcezza al servizio di una nobile causa

Nella confezione troverai un assortimento irresistibile di cioccolatini Venchi, tra cui il Cubotto puro fondente al 60%, Chocomusse Cuor di Cacao al 75%, e il Cubotto Chocaviar al 75%. Un’esplosione di sapori che delizierà ogni palato.

La tua generosità è doppiamente premiata, perché non solo potrai godere della squisitezza dei Cioccolatini AIRC, ma la tua donazione è anche fiscalmente deducibile. Dopo 30 giorni dal tuo ordine, potrai richiedere ad AIRC la ricevuta fiscale. Inoltre, per dare ancora più forza alla ricerca, hai la possibilità di aggiungere un contributo extra di 5, 10 o 15 euro. Un modo semplice ma potente per fare la differenza.

Questa iniziativa rientra nella raccolta pubblica di fondi (art. 143 TUIR DPR 917/1986) a sostegno della ricerca sul cancro. Ogni cioccolatino è un piccolo contributo che si unisce agli sforzi collettivi per sconfiggere questa malattia. Che tu li scelga per te stesso o come dono per le persone che ami, stai regalando non solo un momento di dolcezza, ma anche un gesto di solidarietà e speranza. Acquistali su Amazon a 20€. Spedizioni gratuite con Prime.

