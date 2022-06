Clip per Telepass: perfetto per averlo a portata di mano (4€)

Che dire, se hai un TelePass in auto sai benissimo che metterlo sul cruscotto non è una mossa intelligente. Come fare? Aggancialo al parabrezza in quattro e quattr’otto con questa clip e non avrai più problemi. Se vuoi lo attacchi e lo stacchi a piacimento così non lo lasci incustodito e non rischi niente.

Completa l’acquisto al volo su Amazon per approfittare della promozione. Lo porti a casa con letteralmente 4€ e non hai niente da perdere.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Clip per Telepass, la genialata da avere in auto

Questa clip per Telepass è un prodottino semplicissimo eppure che comodità che ti regala. La installi sul parabrezza e ti permette di avere il tuo dispositivo in bella vista e pronto per funzionare. In questo modo non rischi di perderlo o di sballottarlo quando lo hai in macchina.

Per appiccicarlo al vetro non devi far altro che utilizzare la salvietta che trovi in confezione e togliere la protezione del biadesivo. Non ti preoccupare perché è uno dei più forti sul mercato. Ciò significa che dove lo metti rimane e non si scolla, non ti cade all’improvviso e tutte queste altre cose.

Ovviamente anche il gancetto in cui si blocca il tuo lasciapassare è affidabile. Neanche la buca più pazzesca potrà renderlo instabile. Praticamente è più probabile che ti si spacchi l’asse piuttosto che perderlo per strada.

Insomma, cosa stai aspettando? Per 4€ è proprio una comodità di cui non fare a meno. Collegati immediatamente su Amazon e completa l’acquisto per portare la tua clip per Telepass a casa. Le spedizioni non sono un problema, con Prime attivo sono gratuite e veloci in tutta Italia.

