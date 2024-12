Codice promo sullo Xiaomi Redmi Note 13 Pro: ancora per poco su eBay

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone che sia funzionale ed economico allo stesso tempo? La soluzione perfetta è lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro, oggi disponibile su eBay a soli 193 euro grazie ad uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo SMARTDEC24 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, hai pochissimi giorni per sfruttare il coupon!

Xiaomi Redmi Note 13 Pro: le caratteristiche tecniche

Lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro è un modello Android con caratteristiche tecniche eccezionali in grado di accontentare qualsiasi tipologia di esigenza.

Innanzitutto dispone di un grande display da 6.67 pollici con una risoluzione elevatissima che garantisce immagini sempre nitide dai colori brillanti e i dettagli minuziosi, così da farti immergere letteralmente in ogni contenuto multimediale tu voglia.

La connettività non è da meno grazie al modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente in qualsiasi luogo tu sia, anche in viaggio. In più dispone di 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna per poter archiviare qualsiasi tipologia di contenuto in maniera rapida e sicura.

Tra l’altro, questo smartphone è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 200 megapixel che permette di realizzare foto e video di qualità eccezionale in qualsiasi condizione di luce esterna.

Per finire, la batteria è davvero potente e ti assicura un’autonomia elevatissima tanto da accompagnarti per tutta la giornata senza alcuna preoccupazione.

Oggi lo Xiaomi Redmi Note 13 Pro è disponibile su eBay a soli 193 euro grazie ad uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo SMARTDEC24 al momento dell’ordine. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, hai pochissimi giorni per sfruttare il coupon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.