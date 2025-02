Codice promo super conveniente sull'Apple iPad 2024: disponibile su eBay

Il tablet più ricercato in assoluto oggi è disponibile in promozione speciale su eBay! Parliamo dell’Apple iPad 2024, acquistabile a soli 484 euro con uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo TECHWEEK25 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in tre piccole e comode rate a tasso zero con Klarna. Cosa aspetti? I coupon potrebbero terminare da un momento all’altro quindi approfittane il prima possibile!

Apple iPad 2024: funzionalità e caratteristiche tecniche

L’Apple iPad 2024 è uno dei tablet più venduti in assoluto, ed oggi puoi portarlo a casa ad un prezzo davvero strepitoso.

Innanzitutto è dotato di un chip A14 Bionic che regala prestazioni incredibili in tutti i campi, per assicurare operazioni sempre fluide ed efficienti in qualsiasi momento della giornata. Inoltre, la batteria è super estesa e regala un’autonomia elevatissima, mentre la ricarica veloce da 20W permette di avere l’energia di cui necessiti in pochissimo tempo.

Un’altra caratteristica importante del dispositivo è il suo brillante display Liquid Retina da 10.9 pollici che garantisce una visualizzazione eccezionale in qualsiasi condizione di luce esterna, offrendo immagini dai colori vividi e i dettagli minuziosi.

Non è da meno il suo sistema evoluto di fotocamere con quella posteriore da 12 MP con grandangolo, e quella frontale orizzontale da 12 MP con ultra-grandangolo e inquadratura automatica. Per finire, il tablet dispone di una RAM da 4 GB e di una memoria interna da 256 GB per conservare qualsiasi tipologia di file e contenuto in maniera super sicura.

Oggi l’Apple iPad 2024 è acquistabile su eBay a soli 484 euro con uno sconto del 5% da sfruttare applicando il codice promo TECHWEEK25 al momento dell’ordine. Cosa aspetti? I coupon potrebbero terminare da un momento all’altro quindi approfittane il prima possibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.