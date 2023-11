Costruisci Collolungo di Horizon Forbidden West in formato LEGO: ora lo paghi il 30% IN MENO!

Horizon Forbidden West è un videogioco action RPG sviluppato da Guerrilla Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment per PlayStation 4 e PlayStation 5 il 18 febbraio 2022. È il sequel del videogioco del 2017 Horizon Zero Dawn. Grazie a Lego potrai realizzare Collolungo, la più iconica macchina del videogame! Grazie allo sconto del 15% più il coupon del 15% aggiungibile con una semplice spunta, ora lo paghi solo 65,01 euro! Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

Lego Collolungo di Horizon Forbidden West: le caratteristiche

Il set include un modellino in mattoncini della più iconica macchina Horizon Forbidden West: Collolungo, realizzato con le costruzioni LEGO e provvisto di dettagli unici dell’ambiente circostante. Le caratteristiche del paesaggio di questo modellino da costruire LEGO includono una betulla in mattoncini, dell’erba alta e un semaforo arrugginito con una vite avvolta intorno. È compresa una minifigure del personaggio LEGO Aloy con arco e lancia costruiti in mattoncini, più una Vedetta fornita di sensore oculare con occhi blu, gialli o rossi a scelta.

Questo set LEGO per adulti è ricco di dettagli unici, come la testa del Tallneck a forma di disco, le antenne che sporgono dal collo, la coda e le lunghe gambe. Il set è progettato per le persone che amano le attività pratiche e rilassanti, ed è parte di una collezione di modellini da costruire LEGO per adulti. Rendi omaggio al mondo di Horizon Zero Dawn esponendo il Tallneck con tutti i suoi dettagli originali sul suo supporto in salotto o in ufficio, grazie a questo set da collezione LEGO. Questo set LEGO da 1.222 pezzi è un’ottima idea come regalo di Natale o di compleanno per gli adulti, o come sorpresa per un amico creativo che ama la serie di videogiochi Horizon. Come detto, Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

