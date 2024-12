Come svuotare il cestino su Android per liberare spazio

Gestire lo spazio di archiviazione sui dispositivi Android, come smartphone Samsung o Xiaomi, è una sfida comune per molti utenti. Una soluzione efficace è svuotare il cestino, anche se su Android non esiste un sistema centralizzato come nei computer. Ogni app gestisce i file eliminati in una sorta di ‘zona temporanea’ che può essere liberata manualmente. Ecco una guida dettagliata per liberare spazio sul tuo dispositivo.

Utilizzare l’app Impostazioni

Seguendo questi semplici passaggi, puoi gestire i file eliminati direttamente dalle impostazioni del tuo dispositivo:

Apri l’app Impostazioni e vai su Batteria e assistenza dispositivo .

e vai su . Seleziona Archiviazione e individua la voce Cestino .

e individua la voce . Tocca l’app desiderata e seleziona Svuota per eliminare definitivamente i file.

per eliminare definitivamente i file. Conferma l’operazione selezionando Elimina.

Usare l’app Archivio o File

Un’altra opzione è utilizzare l’app preinstallata per la gestione dei file:

Avvia l’app Archivio o File .

o . Accedi al menu ( ⋮ , ≡ o simili) e cerca la voce Cestino .

, o simili) e cerca la voce . Scegli l’opzione per svuotare il cestino e conferma l’operazione.

Files by Google

Se utilizzi l’app Files by Google, ecco come procedere per una gestione semplice ed efficace:

Avvia l’app e seleziona Cestino dal menu ( ≡ ).

dal menu ( ). Tocca Elimina tutti i file nel cestino e conferma con Elimina.

Google Foto

Per chi utilizza Google Foto, è possibile liberare spazio seguendo questi passaggi:

Apri l’app e vai nella sezione Raccolte .

. Seleziona Cestino , tocca il menu ( ⋮ ) e scegli Svuota cestino .

, tocca il menu ( ) e scegli . Conferma con Elimina.

Perché svuotare il cestino è importante

Molti smartphone Android dispongono di uno spazio di archiviazione limitato. Eliminare i file non necessari è cruciale per mantenere il dispositivo efficiente. Su Android, i file eliminati non vengono rimossi immediatamente, ma conservati per 30 giorni. Questo sistema, utile per prevenire cancellazioni accidentali, può occupare memoria preziosa. Agire manualmente per svuotare il cestino consente di ottimizzare le prestazioni del dispositivo e di liberare spazio in modo efficace.