Come vedere Zverev-Alcaraz in streaming anche dall'estero

Saranno Zverev e Alcaraz a chiudere i quarti di finale degli Australian Open 2024 di tennis. La partita avrà inizio mercoledì 24 gennaio intorno alle 10.30, imprevisti permettendo, e ci regalerà l’ultimo semifinalista di una competizione che vede ancora il nostro Sinner tra i protagonisti, impegnato nell’altra semifinale contro Djokovic.

Per vedere la partita in diretta streaming puoi abbonarti al piano Start di DAZN, il più economico e accessibile, che include i canali Eurosport che trasmettono per intero il torneo. E se ti trovi all’estero, non preoccuparti, perché ti basta utilizzare DAZN in sinergia con NordVPN: ti basta abbonarti con la nuova offerta per poter accedere ai server italiani anche da un paese straniero.

Zverev-Alcaraz in streaming anche all’estero: ecco come fare

La prima cosa che devi fare è naturalmente possedere, come detto, un abbonamento al piano Start di DAZN che a partire da soli 11,99 euro al mese ti permette di accedere non solo ai canali Eurosport ma anche a tutto il grande sport internazionale come il basket italiano ed europeo, il volley, la boxe, la NFL, la UFC, il calcio femminile e molto altro ancora.

Una volta fatto questo devi avere modo di sfruttare l’abbonamento anche all’estero. In questo caso ti aiuta NordVPN, la VPN più famosa sul mercato. Una volta attivata sul dispositivo che vuoi usare per la visione della partita ti basta selezionare un server italiano e poi aprire DAZN per vedere regolarmente il match con il commento italiano e la tua iscrizione come se ti trovassi nel nostro paese.

Insomma, è tutto molto facile e veloce: dunque, ti basta avere l’accoppiata DAZN Start-NordVPN per poter assistere al grande spettacolo del tennis internazionale anche se ti dovessi trovare all’estero. Sarà come sentirti a casa.

