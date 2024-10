Compressore ad aria portatile a prezzo mini: applica il codice promo su Amazon

Per viaggiare nella massima sicurezza senza il timore di rimanere con le ruote a terra, procurati il Compressore ad aria portatile Helmsyde! Oggi è disponibile su Amazon a soli 25 euro grazie ad uno sconto del 30% da sfruttare applicando il codice promozionale al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, gli articoli stanno andando a ruba!

Compressore ad aria portatile Helmsyde: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Compressore ad aria portatile Helmsyde è dotato di una robusta batteria ricaricabile da 2000 mAh, che offre potenza ed efficienza eccezionali.

Questo dispositivo è in grado di gonfiare pneumatici per auto di piccole dimensioni in appena 1 minuto, rendendolo uno strumento prezioso per il gonfiaggio di emergenza e garantendo che non rimarrai mai bloccato con pneumatici sgonfi.

In più è dotato di quattro modalità di gonfiaggio preimpostate su misura per biciclette, motociclette, automobili e palloni, garantendo che tutte le esigenze di gonfiaggio siano soddisfatte con precisione. Inoltre, è possibile personalizzare un valore di pressione in base all’oggetto di gonfiaggio per soddisfare vari requisiti di gonfiaggio, oltre a scegliere tra diverse unità di pressione (PSI, KPA, BAR, KG/CM²) in base alle tue esigenze.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie al display LCD a doppio schermo che semplifica il processo di impostazione e monitoraggio della pressione dei pneumatici. Questa interfaccia intuitiva consente di selezionare e visualizzare facilmente le impostazioni di pressione desiderate. Inoltre, la funzione di spegnimento automatico aggiunge un ulteriore livello di sicurezza arrestando automaticamente il gonfiaggio una volta raggiunta la pressione preimpostata.

