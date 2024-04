Compressore d'Aria Portatile: approfitta del CODICE PROMOZIONALE

Un compressore d’aria portatile può essere un ottima soluzione quando hai ad esempio la ruota sgonfia e devi assolutamente gonfiarla oppure se devi gonfiare un pallone da calcio o da basket per poter giocare subito. Oggi su Amazon hai un’ottima possibilità da sfruttare con questo compressore portatile in sconto ancora per poche ore grazie a un fantastico codice promozionale. Dopo aver applicato il codice del 34%, potrai acquistare il prodotto spendendo solamente 35,59€.

Compressore d’Aria portatile: sfrutta il codice promozionale prima che scada

Questo nuovo compressore, rispetto ai modelli precedenti, ha migliorato la sua struttura interna, con un motore magnetico ad alta potenza e una velocità di gonfiaggio aumentata di circa il 25%. In 8 minuti riuscirai a riempire uno pneumatico vuoto, e questo grazie anche al cilindro di alta precisione da 19 mm, tramite il quale la pressione dell’aria raggiunge anche i 150 PSI. Ogni struttura gonfiabile può essere gonfiata da questo strumento, dispone anche di una nuovo adattatore testa che si connette rapidamente agli ugelli d’aria senza doverlo forzare.

Avrai a disposizione ben 6 modalità di gonfiaggio preimpostate, ossia, modalità libera, bici, moto, auto, bici elettrica e palla. In questo modo, anche tramite il preciso display LED, anche le persone anziane possono utilizzarlo facilmente. Inoltre, integra anche un’ottima luce a led, la quale ti permette di rispondere in maniera molto semplice alle emergenze e di effettuare delle riparazioni rapide anche in strada dove scarseggia la luce.

Acquista subito questo fantastico prodotto su Amazon: il compressore d’aria portatile è disponibile col 34% di sconto dato dal Codice Promozionale, col prezzo finale fissato sui 35,59€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.