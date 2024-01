Compressore portatile per auto a soli 17€ su TEMU (quasi esaurito)

In queste ore su TEMU è disponibile un ottimo compressore portatile per auto a soli 17,54 euro. Merito dell’offerta a tempo limitato promossa dallo store, con il 64% di sconto sul prezzo consigliato di 49,49 euro. Le spese di spedizione sono gratuite.

Oltre al prezzo, i principali punti di forza del compressore d’aria portatile in offerta su TEMU sono i seguenti: le dimensioni compatte, l’estesa compatibilità e la precisione nel misurare il corretto valore della pressione. La nota app di shopping online consente di pagare con PayPal, PostePay, VISA, Mastercard, Maestro, American Express, Google Pay e Apple Pay.

Compressore portatile per auto in offerta a 17 euro sul sito TEMU

Dopo aver aperto la confezione di vendita, ciò che balza da subito all’occhio sono le dimensioni compatte: il compressore per auto in offerta su TEMU misura 18 cm di lunghezza, 8,5 cm di larghezza e 4,8 cm di profondità. Grazie alle sue misure estremamente ridotte, è possibile tenerlo in auto senza che arrechi alcun disturbo.

Un’altra sua caratteristica chiave riguarda la possibilità di usarlo per gonfiare gli pneumatici della propria auto, le gomme di moto e biciclette, oltre che palloni da calcio, basket e pallavolo. Allo stesso modo, è possibile usarlo anche per gli pneumatici delle vetture elettriche.

Infine, segnaliamo la sorprendente precisione nella misurazione della pressione delle gomme. Merito della qualità costruttiva eccelsa, di origini tedesche.

Approfitta ora dell’offerta a tempo limitato di TEMU per acquistare a soli 17,54 euro questo ottimo compressore portatile per auto. La spedizione è gratuita e la possibilità di reso è estesa fino a 90 giorni.

