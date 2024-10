Con la Festa delle Offerte Prime crolla il prezzo dell'Apple Watch SE

Spopolano su Amazon le mega promozioni lanciate per la Festa delle Offerte Prime! Di sicuro non puoi farti scappare l’Apple Watch SE (2ª generazione, 2023), oggi disponibile a soli 272 euro con uno sconto del 9%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, potrai effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito di questa occasione, gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Tutte le caratteristiche e le funzionalità dell’Apple Watch SE

L’Apple Watch SE (2ª generazione, 2023) è uno degli orologi smart più venduti in assoluto, ed oggi può essere tuo con una spesa minima.

Questo gioiellino ti aiuta non solo a restare in contatto con il mondo, ma anche ad allenarti e a monitorare la tua salute con un veloce colpo d’occhio e ogni volta che vuoi nell’arco della giornata.

Innanzitutto la modalità di utilizzo è davvero semplice ed intuitiva grazie allo schermo grande e super luminoso, con la Raccolta smart e le app ridisegnate di watchOS 10 che offrono più informazioni tutte le volte di cui ne hai bisogno. Inoltre lo smartwatch funziona in perfetta sintonia con tutti i tuoi dispositivi e servizi Apple: potrai sfruttarlo per sbloccare automaticamente il tuo Mac, trovare in un attimo i tuoi dispositivi, pagare con Apple Pay e così via.

Per finire, l’orogologio è resistente all’acqua fino a 50 metri ed ha il retro della cassa in tinta, oltre ad essere creato con un processo che ne riduce l’impatto ambientale.

