Con le cuffie da gaming JBL Quantum 350 giocare non sarà più la stessa cosa: fidati

Per gli appassionati di videogame l’audio è un elemento fondamentale per potersi immergere totalmente nelle atmosfere di un gioco. Inoltre sono anche utili nel caso di partite a squadre online o di competizioni. Sul mercato sono presenti innumerevoli proposte di cuffie da gaming, ma poche raggiungono la qualità delle JBL Quantum 350, che oggi si trovano in super sconto a 79€ su Amazon.

JBL Quantum 350 cuffie gaming con microfono removibile

JBL rappresenta un marchio tra i migliori in assoluto quando si parla di altoparlanti e diffusori acustici. E queste cuffie ne sono un’ulteriore prova. Grazie a tecnologie proprietarie come JBL QuantumSurround per PC, le Quantum 350 offrono ad esempio agli appassionati di videogiochi un’esperienza sonora avvolgente a 360°, per una migliore percezione della posizione, della distanza e degli oggetti durante una partita.

Queste cuffie sono poi pensate per ogni tipologia di utente, dal casual all’hardcore gamer: sono costruite con materiale solido, ma allo stesso momento sono confortevoli una volta indossate grazie al memory foam rivestito morbida da pelle PU. Il dispositivo è dotato inoltre di un microfono Boom voice focus di alta qualità con braccio direzionale rimovibile che assicura una comunicazione chiara e cristallina tra i compagni di squadra, con filtri vocali in tempo reale, riduzione del rumore, compressione, de-essing e altro.

Le cuffie sono compatibili con PC, Mac, PlayStation e Nintendo Switch. Cosa aspetti quindi ad andare a comprarti queste magnifiche cuffie da gaming? Oggi le trovi addirittura in super sconto a 79€ su Amazon, cioè a dire 40,00€ in meno del solito, con le spedizioni veloci e gratuite via Prime.

