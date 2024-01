Con questa Auto Acrobatica Telecomandata a SOLI 9 euro i Bambini vivranno emozioni uniche: Corri ad acquistarla!

Gukkk ha ideato questa macchina telecomandata per bambini, 4wd, con sensore di gesti, impermeabile, 2.4ghz rc, per fare tante acrobazie. Oggi puoi prenderla con il 38% di sconto a soli 9,99 euro!

Caratteristiche prodotto

L’auto giocattolo fuoristrada telecomandata da 2,4 GHz può guidare su piscine, spiagge, sabbia, fango ed erba. Il telecomando aggiornato è impermeabile. Controllo flessibile, eccellente esperienza di gioco, doppi miglioramenti nel corpo e nelle prestazioni, più grande e più fresco, lo fanno brillare nei giochi di corse! L’auto telecomandata a quattro ruote motrici è dotata di esclusivi pneumatici con trazione rotolante che possono muoversi in tutte le direzioni, guidando entrambi i lati. La combinazione di funzionalità garantisce acrobazie fantastiche, capriole selvagge e acrobazie strabilianti. L’auto telecomandata ideale per bambini dai 4 anni in su.

Due metodi di controllo: controllo dei gesti dell’orologio + telecomando. Il telecomando utilizza la tecnologia di trasmissione a 2,4 GHz, che è sensibile nel controllo e non interferisce tra loro. Indossa l’orologio alla mano e con pochi gesti l’auto anfibia telecomandata può eseguire varie acrobazie e azioni per immergere il tuo bambino! ha effetti musicali ed è l’auto telecomandata più popolare per ragazzi e ragazze dai 4 ai 12 anni. L’auto acrobatica con telecomando impermeabile con sensore di gesto è dotata di due batterie ricaricabili da 500 mAh. Il tempo di ricarica è di 2,5 ore, il tempo di lavoro continuo è di 50-60 minuti (due batterie). Il telecomando richiede due batterie AA e il controllo dell’orologio richiede due batterie AAA (non incluse). L’auto è impermeabile, puoi fare un’emozionante gara d’acqua con i tuoi amici e familiari in piscina e vivere un’eccellente esperienza di gara d’acqua. Ispira la creatività dei bambini, perfetto per i giochi quotidiani, i picnic, il campeggio e altre attività indoor e outdoor.

Gukkk ha ideato questa macchina telecomandata per bambini per fare tante acrobazie. Oggi puoi prenderla con il 38% di sconto a soli 9,99 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.