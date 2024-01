Con queste due telecamere di sicurezza Vimar dormirai sogni tranquilli: approfitta dello SCONTO!

VIMAR ha ideato questo Kit TVCC WiFi con: 2 telecamere 46242.036C a colori 3 Mpx, 1 NVR WiFi 4Ch@3Mpx, controllo da app VIEW Product, rilevazione audio, movimento e invio notifiche, HDD 1TB incluso, colore bianco neutro adatto a tutti gli ambienti domestici e professionali. Oggi puoi prenderlo con il 6% di sconto, quindi a soli 229,90 euro!

VIMAR Kit TVCC WiFi: le caratteristiche

Puoi trovare le istruzioni e manuali su faidate.vimar.com. Il kit viene fornito preconfigurato pronto all’uso e di semplice gestione con l’app View Product

Telecamere e NVR consentono visione e registrazione, per ogni canale immagini, con risoluzione fino 3 Mpx; immagini in alta definizione possono essere visualizzate su monitor/TV tramite cavo HDMI garantendo una supervisione anche in assenza di connessione di rete.

Automaticamente viene rilevato l’audio, il movimento e la presenza di persone (disponibile su due canali) con l’invio di notifiche push sull’App View Product. Distanza telecamera: fino a 200 m in aria libera e funzione repeater.

VIMAR ha ideato questo Kit TVCC WiFi con 2 telecamere. Oggi puoi prenderlo con il 6% di sconto, quindi a soli 229,90 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.