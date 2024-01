Con questi due faretti impermeabili le tue feste svolteranno! Approfitta di SCONTO+COUPON

BOSYTRO ha ideato questi due faretti 50W LED, con raggi ultravioletti UV, Impermeabili IP65, per Party, concerti, Festa Glow, Halloween, compleanni, ecc. Effetto acquario. Oggi puoi prenderli a 28,79 euro, grazie alla combo sconto 11% + coupon del 10%.

Faretti ultravioletti impermeabili Bosytro

La UV luce nera con resistenza all’acqua IP65 è adatta per applicazioni indoor e outdoor, protegge anche il faretto UV LED dall’umidità e dalla polvere. Ideale per camera da letto, cortile, studi, palestre, palchi, decorazioni di Halloween, decorazioni per esterni o prato, cabine DJ, pallavolo luminoso, acquari. Ogni luce nera UV da 50W è dotato di 90 LED UV, riflettore ad alta riflettività ultragrande di 120°, che migliora l’efficienza del LED, riflette la maggior parte della luce invisibile e proietta con un ampio angolo per coprire più aree, il che è conveniente per te da usare durante le attività al buio. La lunghezza d’onda è di 385-400 nm, questa lunghezza d’onda della luce uv è ideale per lavorare con la maggior parte dei pigmenti, coloranti e vernici reattive. Soprattutto con oggetti colorati al neon, possono presentare effetti visivi interessanti con l’illuminazione della luce ultravioletta, ottimo per feste luminose. Ideale per forniture per feste al neon e luminose.

La luce UV BOSYTRO è dotata di un cavo lungo 5.9ft/1.8m e di un interruttore che può essere comodamente acceso o spento. Non sono necessarie operazioni di cablaggio, basta collegare e utilizzare. Facile da posizionare grazie al supporto regolabile. Trasforma qualsiasi evento in un’esperienza vibrante e indimenticabile! Perfetto per feste luminose, feste al neon, Halloween, decorazioni natalizie, illuminazione da palco, mostre artistiche, effetti speciali, fotografia e festeggiamenti di compleanno. Crea un’atmosfera affascinante e migliora l’impatto visivo della tua festa.

BOSYTRO ha ideato questi due faretti 50W LED, con raggi ultravioletti UV, Impermeabili IP65. Oggi puoi prenderli a 28,79 euro, grazie alla combo sconto 11% + coupon del 10%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.