Con questo DOPPIO Router Netgear la tua casa sarà coperta da internet al 100%: scopri l'OFFERTA!

NETGEAR ha ideato questo strepitoso Orbi Mesh WiFi 6 RBK762S, Triband AX5400, Router con 1 satellite, copertura fino a 350 m2 e 75 dispositivi, velocità fino a 5.4 Gbps. Oggi puoi acquistarlo con il 30% di sconto, quindi a soli 349,99euro!

NETGEAR Orbi Mesh WiFi 6 RBK762S: le caratteristiche

Copertura fino a 350 m² e per un massimo di 75 dispositivi. Estendi la copertura fino a 175 m² con ciascun satellite aggiuntivo (venduto separatamente). Velocità Gigabit AX5400 con tecnologia WiFi 6, per streaming senza interruzioni, gaming video in HD e videoconferenze. Si collega al modem via cavo esistente e sostituisce il router Wi-Fi. Compatibile con qualsiasi provider di servizi Internet fino a 2 Gbps incluse le connessioni via cavo, satellite, fibra ottica e DSL.

Si collega a computer, console di gioco, lettori di streaming e altri dispositivi con 3 porte Gigabit Ethernet nel router e 2 porte Gigabit Ethernet nel satellite. Si configura in pochi minuti grazie all’app Orbi; gestione semplice delle impostazioni Wi-Fi, test della velocità Internet e monitoraggio dell’utilizzo dei dati.

NETGEAR ha ideato questo strepitoso Orbi Mesh WiFi 6 RBK762S. Oggi puoi acquistarlo con il 30% di sconto, quindi a soli 349,99euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.