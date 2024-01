Con questo spioncino digitale ti PROTEGGERAI dai truffatori alla porta: ORA in OFFERTA a soli 144 euro!

EZVIZ CP4 è uno Spioncino digitale a batteria 1080p, senza fili con Display Touchscreen da 4,3″ Pollici, Suoneria campanello integrata, visione notturna, rilevamento movimento PIR. Oggi puoi prenderlo a soli 144,99 euro, con lo sconto del 12%!

Caratteristiche prodotto

Lo spioncino CP4 è dotato di uno schermo ad alta risoluzione 1080p da 4.3 pollici per il lato interno della porta di casa, per vedere chi c’è fuori e tutte le condizioni esterne sul grande schermo. Grazie al sensore di movimento PIR incorporato per il rilevamento intelligente delle persone, quando attiva il rilevamento, il tuo telefono riceverà una notifica push dalla EZVIZ APP. Quando qualcuno suona il campanello, CP4 ti garantisce di ricevere immediatamente una video chiamata da eventuali visitatori della porta principale. Funzione di visione notturna a infrarossi automatica, sfrutta la visione notturna nitida degli oggetti fino a 5 metri di distanza per avere tutto sotto controllo, giorno e notte: lo spioncino CP4 passa automaticamente dalla modalità giorno a quella notte, in base alla luce ambientale.

Grazie alla batteria al litio ricaricabile integrata da 4.600 mAh, lo spioncino CP4 offre una lunga autonomia con un consumo energetico minimo. Con il campanello incorporato, CP4 offre diverse suonerie a scelta. La funzione di cammuffamento voce consente di rimanere non identificabili alle orecchie di un estraneo. Design grandangolare, massimizza la protezione della vostra sicurezza a casa. Per vedere tutto all’esterno con una visione a 166°.

EZVIZ CP4 è uno Spioncino digitale molto utile. Oggi puoi prenderlo a soli 144,99 euro, con lo sconto del 12%!

