Con TP-Link Deco M4 Wifi Mesh, il segnale WiFi sfonda le pareti e arriva OVUNQUE

Questa coppia di gioiellini sono molto più che dei ripetitori di segnale. Sono davvero fantastici e potenti, pensati sia per piccoli uffici che per un uso domestico, assicurando una grande flessibilità per tutti gli utenti. Sfruttando lo standard Wi-Fi N, il Deco M4 di TP-Link è infatti una scelta adatta a tutti gli utenti che devono connettere diversi dispositivi alla rete e soprattutto potersi connettere stabilmente nei punti in cui il segnale del router non riesce ad arrivare. Con loro due elimini le zone d’ombra nella connessione (e non solo) e ora li trovi a un prezzo super conveniente, appena 83€.

TP-Link Deco M4 sicuro e aggiornato

Questi dispositivi sono pensati per offrire non solo una buona copertura, ma anche una stabilità del segnale che permette di godersi film in streaming, di divertirsi con giochi in multiplayer e di lavorare con file multimediali online, in contemporanea, senza subire alcun rallentamento o interruzione. Deco M4 porta un segnale wireless veloce e stabile in tutta la casa, creando una rete mesh scalabile grazie alla potenza di più unità connesse tra loro. In tal senso il Mesh Wi-Fi è un’innovativa soluzione wireless con massimi livelli di affidabilità: distribuisce una connessione Wi-Fi veloce, stabile e senza interruzioni fino a 1167Mbps.

Deco M4 è progettato per garantire la migliore copertura wireless in ambienti di qualsiasi dimensione, sfruttando fino a un massimo di 10 unità. Deco M4 è inoltre compatibile con gli altri dispositivi della gamma Deco e ti permetterà di creare reti ibride in linea con le tue esigenze di connessione. Un’unità collegata in cascata al modem svolge funzione di router, le unità aggiuntive possono essere sfruttate come access point e range extender, per connettere dispositivi cablati o estendere la copertura wireless. Più unità lavorano all’unisono creando un network stabile in cui i dispositivi connessi si spostano liberamente da un Deco all’altro senza la minima interruzione di segnale.

Collega l’unità Deco M4 al modem e accendi il dispositivo, scarica l’App Deco ed effettua l’accesso, procedi con la configurazione intuitiva e rapida direttamente sul tuo smartphone. Una volta configurata la tua rete mesh, l’App Deco ti permetterà di sfruttare le molteplici funzioni del Network come: il QoS, la gestione degli accessi, le limitazioni e i settaggi del Parental Control e molto altro ancora! Li trovi a un prezzo super conveniente, appena 83€ per uno dei marchi storici del settore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.