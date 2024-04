Connessione STABILE E VELOCISSIMA con il Router WiFi TP-Link SCONTATISSIMO

La connessione di casa spesso rallenta o cade? Abbiamo la soluzione che fa per te! Oggi il potentissimo Router Wi-Fi TP-Link Archer C80 è disponibile su Amazon a soli 42 euro con uno sconto conveniente del 7%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione speciale per avere una linea internet impeccabile in ogni angolo di casa!

Router Wi-Fi TP-Link Archer C80: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Router Wi-Fi TP-Link Archer C80 è in grado di offrire prestazioni di alto livello in termini di velocità ed efficienza della connessione sia wireless che cablata.

Dotato di tecnologie avanzate come 3×3 MU-MIMO, Beamforming, Smart Connect e Airtime Fairness potrai goderti un segnale stabile e forte, ideale per le tue attività di ogni giorno: dalla semplice navigazione a alle attività intensive come il gaming online.

Il dispositivo crea una rete wireless dalle alte performance e stabilità, con velocità combinata delle due bande fino a 1900Mbps. Nello specifico la banda 2.4 GHz è ideale per attività come la navigazione quotidiana e la lettura di email, mentre la banda 5GHz ti supporta in attività ad alta intensità, come lo streaming HD e il gaming online.

Grazie alla tecnologia MU-MIMO, Archer C80 aiuta i tuoi dispositivi a raggiungere performance ottimali, rendendo la trasmissione dati più efficiente. Inoltre, le 4 antenne esterne ad alto guadagno offrono ampia copertura, permettendo di accedere alla rete da ogni angolo della casa. La tecnologia Beamforming ottimizza le prestazioni della rete individuando i dispositivi connessi all’interno della copertura e concentrando il segnale Wi-Fi nella loro direzione.

