CONNETTI il tuo PC con la Chiavetta Wifi SUPER POTENTE a soli 9 EURO

Se hai bisogno di una connessione sempre stabile e velocissima sul tuo computer, abbiamo quello che fa per te! Si tratta della Chiavetta Wifi per PC Fisso ElecMoga, oggi disponibile su Amazon a soli 9 euro grazie ad un mega sconto del 31%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Un’offerta del genere è super conveniente!

Chiavetta Wifi per PC Fisso ElecMoga: tutte le modalità di utilizzo

La Chiavetta Wifi per PC Fisso ElecMoga offre una velocità ultra grazie all’ultima tecnologia wifi 802.11ac che permette di godere di una navigazione web o giochi online molto più fluidi.

L’adattatore è dotato di due antenne WiFi ad alto guadagno che sono staccabili e possono essere ruotate di 360°. Questo design facilita la ricezione dei segnali WiFi da parte della scheda wireless del computer e, regolando la direzione e l’angolo delle antenne, migliora la potenza del segnale di ricezione e trasmissione dell’adattatore WiFi wireless, che può fornire un’eccellente stabilità e fluidità.

Questo modello supporta la modalità Soft AP: converte l’internet cablato con un PC collegato con un dongle wireless in un hotspot WiFi 5G, crea una LAN wireless e supporta la funzione di switch AP intelligente per fornire un segnale WiFi ad alta velocità per tutti i dispositivi come telefoni cellulari, tablet, computer portatili e computer desktop.

È adatto per Windows 11/10/8/7/XP/Mac OS X. I sistemi Windows 11/10 sono plug and play e non richiedono un driver, mentre per gli altri sistemi è possibile connettersi rapidamente al WiFi installando il driver tramite il mini CD (incluso).

Oggi la Chiavetta Wifi per PC Fisso ElecMoga è disponibile su Amazon a soli 9 euro grazie ad un mega sconto del 31%. Cosa aspetti? Un’offerta del genere è super conveniente!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.