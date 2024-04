Console da gaming portatile ASUS a quasi 200 EURO IN MENO: BOMBA Amazon

Sbizzarrisciti con i tuoi videogiochi preferiti ovunque tu sia con la Console per il gaming ASUS ROG Ally! Oggi è disponibile su Amazon a soli 612 euro con un mega sconto del 23%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 190 euro sul prezzo di listino compresa spedizione gratuita. In più è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. L’occasione è davvero incredibile, non fartela scappare!

Console per il gaming ASUS ROG Ally: super divertimento ovunque tu sia

La Console per il gaming ASUS ROG Ally è compatta, potente e leggera per offrire la migliore esperienza di gioco in mobilità.

Grazie al sistema operativo Windows 11 Home è possibile avere accesso a tutte le maggiori piattaforme di gioco e alla propria libreria gaming online. Per di più questa console può essere utilizzata come un PC portatile a tutti gli effetti quindi avrai tutto ciò ti serve a protata di mano ovunque.

Potenti performance sono garantite dal Processore AMD Ryzen Z1 Extreme con RAM da 16GB e SSD PCIE da 512GB. In più hai la possibilità di collegare una scheda grafica esterna e inserire una SD card per espandere la capacità del disco.

La connettività è sempre super veloce grazie al WiFi 6E, il design è ergonomico e la Dual Fan per la dissipazione del calore è progettata per garantire lunghe sessioni di gioco in tutta comodità.

Insomma, questo gioiellino è perfetto per chi cerca tutta l’esperienza, la potenza e l’estetica dei prodotti ROG in un device innovativo e all’avanguardia, unico nel suo genere, che ti permette di avere accesso a tutte le tue piattaforme gaming preferite e al contempo connetterti in streaming o ai tuoi canali social.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.