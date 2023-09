OFFERTA A TEMPO: Console portatile con 100 giochi XBOX a un PREZZO STRACCIATO

Vuoi una console sempre con te per approfittare del tempo libero quando sei fuori casa, per esempio durante la pausa pranzo, le lunghe attese alla fermata del bus o quando trovi miracolosamente posto in metro? Oppure che ti permetta di giocare comodamente sdraiato sul letto o sul divano, senza dover star seduto davanti alla Tv? Bene! Questa offerta a tempo fa proprio al caso tuo: Logitech G Cloud Console Gaming Portatile compatibile con 100 giochi XBOX è in offerta con il 6% di sconto! La paghi quindi solo 339 euro!

Logitech G Cloud Console: caratteristiche e prezzo

La console Logitech che presentiamo oggi offre la possibilità di giocare a centinaia di videogiochi AAA, fino a 1080p 60fps senza download o upgrade hardware via Wi-Fi e abbonamenti di cloud gaming! Compatibile con Xbox Cloud Gaming (Beta) e NVIDIA GeForce NOW, con accesso a ulteriori servizi cloud tramite l’app Google Play Store. Puoi giocare a distanza con l’app Xbox Remote Play e l’app Steam Link. Touchscreen Full HD 1080p da 7 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz ed esperienza di gioco a schermo intero 16:9. Così non perderai la vividezza dei colori.

Anche per i giocatori più incalliti o per chi sa di dover restare fuori casa per molto tempo, nessun problema! La Batteria offre oltre 12 ore di durata. Non dovrai temere di stancare le mani, visto che pesa solo 463 grammi, quindi potrai giocarci anche da seduto. Le opzioni in dote fanno sì che possa competere con altri controller per console con feedback aptico, giroscopio e controlli rimappabili. Supporta la velocità Wi-Fi fino a oltre 800 Mbps su una connessione a 5 GHz. È dotata di un processore ottimizzato per ridurre la latenza per il cloud gaming e di una radio Wi-Fi ottimizzata per ridurre le interferenze del segnale.

Insomma, la console portatile Logitech ti offre tutte le emozioni dei giochi XBOX a portata di mano, grazie alle dimensioni ‎(25,7 x 11,7 x 3,3 cm) e come detto il peso ridotto di soli 463 grammi. Non perderti quindi lo sconto e paga solo 339 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.