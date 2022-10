Conto aziendale con IBAN italiano: sì o no?

Tot è un conto aziendale 100% online, rivolto a professionisti e microimprese. Richiedibile in pochissimi minuti, il conto include – oltre alle opzioni per incassare, addebitare e pagare – anche una carta di credito Visa Business inclusa e gratuita. Realizzato da una fintech italiana, Tot include un bonifici SEPA online, SDD, pagamenti F24 e IBAN italiano. Proprio quest’ultimo è il protagonista del quesito: conviene avere un IBAN italiano? Scopriamolo insieme al team di Tot.

IBAN italiano, quali sono i vantaggi

Da ormai una decina d’anni, l’IBAN è lo standard adottato da tutte le banche europee per inviare e ricevere bonifici. Per un’azienda che ha sede e opera principalmente in Italia, secondo il team di Tot, è più conveniente avere un conto aziendale con IBAN italiano. I motivi sono molto semplici.

In primo luogo, un IBAN italiano risolve i potenziali problemi di diffidenza che – basandosi su luoghi comuni purtroppo intramontabili – potrebbero ricoprire un’attività di infondati sospetti se il pagamento viene indirizzato all’estero. Il secondo motivo è di natura fiscale e riguarda il pagamento delle imposte, che è possibile versare tramite modello F24 soltanto possedendo un conto corrente con IBAN italiano.

Tot: cosa include il conto aziendale online

Tot è un conto corrente al 100% italiano, rivolto principalmente a imprese e professionisti. Bastano pochissimi minuti per aprire il conto business online, così da iniziare nel giro di poco tempo d incassare e accettare pagamenti dai propri clienti, effettuare bonifici SEPA (gratis e senza commissioni nascoste), addebitare utenze e bollette, pagare gli F24 direttamente online. In più, la carta di credito Visa Business è inclusa e sempre gratis.

Il primo mese di servizio è gratuito per tutti i nuovi utenti. Al termine del periodo di prova, sarà possibile proseguire scegliendo il piano tariffario più adatto alle proprie esigenze, a partire da 7 euro al mese. Puoi aprire subito il tuo conto aziendale Tot cliccando questo link. Requisito principale: avere una Partita IVA italiana.

