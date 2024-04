Controller DualSense PS5 in PROMO FOLLE: il controller più amato da PRENDERE ORA

Una delle più grandi innovazioni di Sony al momento del lancio della PlayStation 5 è stato il suo controller DualSense. Di ultima generazione e dalle specifiche super, puoi solo oggi farlo tuo ad un prezzo che lo rende un best buy. Grazie alla promo di Amazon, infatti, con soli 54,90 euro puoi riceverlo comodamente a casa. E c’è anche la spedizione gratuita e garantita in un giorno sfruttando l’abbonamento al Prime. Godi del massimo del gaming ad un prezzo competitivo come mai prima d’ora. Acquistalo subito e non te ne pentirai.

Controller DualSense per PS5: il meglio del design per un’esperienza da vero pro

Sin dal momento della sua presentazione ufficiale al grande pubblico, il controller DualSense per PS5 ha saputo attirare l’interesse di appassionati e non. Per via del suo design ergonomico e delle sue innumerevoli funzionalità extra. Basti pensare al feedback aptico, con vibrazioni che mutano di intensità in base a ciò che avviene all’interno del videogioco. Così da garantire un’immersione totale. E non solo, perché un grande vantaggio sono i grilletti dinamici, con livelli di forza e di tensione mentre interagisci con la tua attrezzatura e l’ambiente nei giochi. Così da aver la sensazione di piegare un arco o di schiacciare i freni di un’auto, come se foste lì.

Grazie ai tasti Crea e Condividi catturare e trasmettere i tuoi gameplay preferiti non sarà più un problema, per un’interazione con la community fornita anche grazie al microfono integrato e al jack per cuffie da 3,5 mm. Non manca l’USB Type-C per la ricarica e il rilevamento del movimento intuitivo nei giochi compatibili con l’accelerometro e il giroscopio integrati. A completare il quadro.

Sfrutta subito la promo e acquista questo controller meraviglioso, si tratta di una delle promozioni che non ci si può fare scappare.

