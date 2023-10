Con questo controller PS5 wireless COSMIC RED in OFFERTA sarai invidiato dai gamer!

Rosso cosmico! E’ questo il colore attribuito a questo controller wireless per PS5 Dualsense che ti proponiamo in offerta oggi. A parte il colore Cosmic red, che ti renderà il gamer più invidiato del Pianeta, ricordiamo anche un comodo microfono integrato e il tasto “Crea“, che si inseriscono perfettamente nell’iconico design confortevole. Infatti, la formazione ergonomica fa in modo che non ti stancherai anche dopo diverse ore di gioco (sebbene per la tua salute, ti consigliamo di fare pause ripetute e di non esagerare!). Oggi lo paghi € 64,19 grazie allo sconto del 14%!

Caratteristiche del Controller Dualsense PS5 Cosmic red

Come detto, oltre al meraviglioso colore Cosmic red, ti diciamo che questo controller Dualsense PS5 ti consentirà di godere diversi livelli di forza e tensione mentre giochi. E’ adatto per tutti i tipi di giochi: da quelli di combattimento a quelli di avventura, passando per i giochi di auto fino a quelli olimpionici con tante specialità. Chatta con gli amici online utilizzando il microfono integrato o collegando un auricolare al jack per cuffie da 3,5 mm. Puoi disattivare l’acquisizione della voce in qualsiasi momento utilizzando il tasto Mute dedicato.

Non mancheranno momenti social: cattura e trasmetti i tuoi momenti di gioco più epici con il pulsante Crea. Il quale permette ai giocatori di produrre contenuti e condividere le loro avventure dal vivo con il resto dei gamer sparsi per il mondo. La collocazione lo rende facilmente pigiabile. Puoi ricaricarlo mentre giochi grazie al cavo USB Type-C, quindi non sarai costretto a rinunciare alla tua partita o a interrompere il gioco. Infine, goditi il ​​rilevamento del movimento intuitivo nei giochi compatibili con l’accelerometro e il giroscopio integrati.

Controller Dualsense PS5 di colore Cosmic red

