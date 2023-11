Il Controller Xbox wireless color nero carbone è in OFFERTA: intimorisci i tuoi avversari!

Il colore di un controller può lanciare messaggi importanti sul proprio mood. Il nero carbone sicuramente è un colore elegante ma anche molto agguerrito e che può incutere timore agli avversari, oltre che dare un tocco chic ai gamer che giocano in streaming. Il controller Xbox in offerta oggi è in color nero carbone, e lo paghi solo 49,99 euro grazie allo sconto del 17%! Compreso cavo USB se vuoi collegarlo e per ricaricarlo. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, visto che Amazon, al fine di facilitare le restituzioni, ha prorogato il termine ultimo entro il 31 gennaio 2024.

Controller Xbox color nero carbone: le caratteristiche

Il controller wireless per Xbox è caratterizzato da superfici scolpite e per una geometria raffinata per un maggiore comfort durante il gioco. Così potrai giocare per diverse ore al giorno grazie all’impugnatura comoda. Puoi scegliere di giocare in modalità wireless o utilizzare il cavo USB-C da 2 metri e mezzo, incluso, per un’esperienza di gioco cablata. Grazie alla straordinaria lunghezza puoi spostarti lo stesso agevolmente.

Rimani sul bersaglio con un D-pad ibrido e texture su grilletti, paraurti e fondello. Utilizza l’app Accessori Xbox per rimappare i pulsanti e creare profili controller personalizzati per i tuoi giochi preferiti. Collega qualsiasi auricolare supportato con il jack audio da 3,5 mm.

Il controller Xbox in offerta oggi è in color nero carbone, e lo paghi solo 49,99 euro grazie allo sconto del 17%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.