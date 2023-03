Controller XBOX originale in veste camo: prezzo piccolo, SENZA CAVI

Goditi una partita in pieno relax sul divano con questo originalissimo Controller Wireless di Microsoft Xbox, non solo super pratico ma anche alla moda con il suo design accattivante in edizione limitata.

Lo puoi trovare adesso in promozione su Amazon allo straordinario prezzo di 64,90€ grazie allo sconto del 12% che trovi al momento, non è fantastico? Approfittane subito e ordinalo prima che vada esaurito.

Se hai un abbonamento Amazon Prime attivo potrai riceverlo a casa grazie alla spedizione veloce e gratuita in tutta Italia.

Entra nel pieno dell’azione con questo controller di Xbox

Dimenticati di quel vecchio controller ormai malandato e scomodo per via del cavo troppo corto e fai un upgrade per la tua postazione con questo modello Wireless. Questa edizione limitata vanta una strepitosa skin “Mineral Camo”, ossia un motivo mimetico con sfumature che vanno dal blu al viola, veramente unica e originale.

Collega anche le tue cuffie con microfono grazie al connettore jack presente sul controller per eliminare ulteriori fili in giro per la stanza.

Tienilo saldamente in mano grazie al materiale antiscivolo presenti non solo sui grilletti e pulsanti dorsali, ma anche sulla parte posteriore del dispositivo. Inoltre il suo design ergonomico ti permette di giocare con il massimo comfort senza fastidi.

Potrai anche ricreare la mappatura dei utilizzando l’app “Accessori Xbox” in modo da creare un profilo personalizzato perfetto per te.

Per utilizzarlo basta collegarlo in modalità wireless attraverso il Bluetooth e un adattatore in caso tu non lo abbia già integrato. Naturalmente, essendo prodotto dalla Microsoft, è compatibile sia con XBOX One e Series X/S che con PC.

Accendi la console e domina la partita con il Controller Wireless di Microsoft Xbox in promozione adesso su Amazon a 64,90€ grazie allo sconto del 12%.

Con Amazon Prime potrai usufruire di spedizioni veloci e gratuite su tutta Italia.

