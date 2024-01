Coprisedie con schienale impermeabile elasticizzato: prendine 6 di colore blu a soli 23 euro!

Coprisedie con schienale, 6 pezzi elasticizzati, impermeabili, misura universale, per soggiorno, locale o cucina, lavabile ed estraibile, colore blu. Oggi puoi prenderli con il 5% di sconto, a soli 23,75 euro!

Coprisedie Poligino schienale colore blu: le caratteristiche

Offre un ottimo grado di resistenza sul lungo periodo ed una buona morbidezza di base, quindi è anche comoda. Non solo protegge da polvere, graffi, e macchie, esso è anche impermeabile. C’è poi da sottolineare la presenza di una sagomatura, che modella il coprisedia e gli consente di aderire meglio sulle sedute, evitando dunque qualsiasi minima imperfezione o sgualcitura. Non richiede di essere stirato: una volta lavato, asciugato e rivestito alla sedia, riacquista immediatamente il suo piacevole effetto “seconda pelle”, senza alcuna piega. Il tessuto può essere lavato in lavatrice, ma ad un massimo di 30 gradi, per evitare di scolorire i toni cromatici e di rovinare il tessuto elasticizzato.

Si tratta di un modello in tessuto elasticizzato, che include 4/6 pezzi a confezione, ed il materiale è un misto di poliestere ed elastan. La tenuta è garantita da un sistema ad elastico collocato nel bordo inferiore, ed è elasticizzato; ciò permette una vestibilità aderente e perfetta. La parte elastica in spandex permette inoltre di usarlo su sedie con Altezza dello schienale 42-53 cm, Lunghezza 35-50 centimetri, Larghezza 35-50cm,Spessore 2-10cm. Spesso, per rinnovare un locale, che si tratti della cucina, del salotto o della veranda, ci concentriamo su pareti, mobili, quadri e suppellettili, dimenticandoci di un elemento tanto semplice quanto interessante e versatile, i coprisedia, in quanto le sedie sono tra gli elementi d’arredo più comuni.

Facile da pulire, è adatto per sedie con spalliera e senza braccioli e rispetta gli standard di base. Resistente e di facile cura, senza effetto pilling, esso è disponibile in 12 colori che consentono di inserirlo in modo armonioso nell’arredamento preesistente, donando, inoltre, un tocco di eleganza e proteggendo al contempo i mobili.

