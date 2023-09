CorelDRAW Graphics Suite: software di grafica professionale da provare gratis

CorelDRAW Graphics Suite è una suite professionale, ricca di applicazioni pensate per garantire a grafici e artisti digitali la possibilità di esprimere, al meglio, la propria creatività, sfruttando strumenti avanzati in grado di trasformare idee in immagini sullo schermo.

Grazie alla promozione del momento è possibile ottenere gratis Painter Essentials, software di pittura realistica per Windows che va a sommarsi a tutta la suite CorelDRAW. Per i nuovi utenti c’è una prova gratuita di 15 giorni con la possibilità di scegliere tra il piano annuale, dal costo di 369 euro all’anno, e l’acquisto “lifetime” dal costo di 779 euro una tantum

Tutti i dettagli sono disponibili qui di sotto.

CorelDRAW Graphics Suite è la soluzione giusta per artisti digitali e grafici

Con CorelDRAW Graphics Suite è possibile accedere a una lunga lista di software e tool pensati per semplificare i lavori di grafica, realizzando nuovi progetti sempre più complessi e articolati grazie alle tante funzionalità integrate nella suite che, in questo momento, aggiunge anche il software di pittura realistica per Windows, Painter Essentials.

Tramite la suite è possibile accedere a software come CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT, Corel Font Manager, PowerTRACE, CorelDRAW.app (anche tramite browser web e iPad per gli utenti in abbonamento), CAPTURE, AfterShot HDR. I vari software sono disponibili sia su Windows che su macOS.

Per tutti i nuovi utenti, CorelDRAW Graphics Suite è disponibile con una prova gratuita di 15 giorni e poi con la possibilità di scegliere tra:

il piano annuale da 369 euro

da l’acquisto in un’unica soluzione da 779 euro una tantum

Per accedere a CorelDRAW Graphics Suite è possibile seguire il link qui di sotto e scegliere poi la versione desiderata da attivare. Come sottolineato in precedenza, c’è anche la prova gratuita di 15 giorni che consente di scoprire tutte le funzionalità incluse nel servizio, valutandone attentamente tutti i punti di forza.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.