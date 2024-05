Ottieni di più con NordVPN: sconti e carta regalo inclusa

Da oggi NordVPN propone un’offerta davvero imperdibile per navigare in modo protetto e in anonimato. Oltre a sconti e possibilità di rimborso entro 30 giorni, NordVPN ti fa ottenere una carta regalo da utilizzare in molti store, soprattutto nel settore viaggi. Ecco qualche dettaglio in più.

Come funziona la promozione di NordVPN?

NordVPN è un servizio VPN leader che protegge i tuoi dati criptando il traffico Internet e nascondendo l’indirizzo IP. Ideale per chi viaggia o utilizza reti Wi-Fi pubbliche, NordVPN offre una navigazione sicura e privata, evitando le restrizioni geografiche e garantendo l’accesso a contenuti streaming da tutto il mondo.

L’offerta di questo periodo ti consente di ricevere una Carta Regalo GoGift se acquisti un piano biennale. Dal 2 al 30 maggio, se scegli un piano NordVPN biennale Standard otterrai una Carta Regalo GoGift del valore di €10. Con i piani Plus”la carta è del valore di €20, mentre con i piani Completo, Ultra o Ultimate si può ottenere fino a €50 di carta regalo. Queste carte possono essere utilizzate in una vasta gamma di negozi, particolarmente utili per i servizi di viaggio come Flixbus, Italo, Airbnb e Smartbox.

Oltre a questa super opportunità, al momento i piani sono tutti in sconto. Si parte dal base a soli 3,06 € al mese. Un costo davvero accessibile per mantenere le tue attività online private. I vantaggi non finiscono qui, su tutti i piani biennali ci sono 3 mesi di servizio extra in regalo e la garanzia soddisfatti o rimborsati di ben 30 giorni. Per scoprire tutti i dettagli dei vari piani NordVPN clicca sul pulsante qui sotto.

Ma attenzione: ti ricordiamo che questa offerta è limitata e disponibile solo fino al 30 maggio. Visita il sito di NordVPN, scegli il tuo piano biennale e inizia la tua esperienza con la migliore protezione VPN disponibile approfittando di questa fantastica promozione.

