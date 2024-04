NordVPN: ora il 68% di sconto con l'offerta di primavera

C’è un’offerta per NordVPN davvero allettante. Puoi risparmiare fino al 68% e ricevere tre mesi di servizio extra scegliendo di abbonarti per 24 mesi. E se non sei soddisfatto c’è anche la garanzia di rimborso di 30 giorni.

Se vuoi navigare protetto e in modo anonimo, a partire da soli 3,69 € al mese NordVPN è la VPN che fa per te. Uno dei servizi più conosciuti e utilizzati al mondo è oggi ancora più conveniente e ti permette tutelare la tua vita digitale mentre sei online, navigando senza limiti e senza rischi.

Come funziona NordVPN

Ma cos’è una VPN? Una VPN (Virtual Private Network) migliora la sicurezza e la privacy online criptando il traffico internet e nascondendo l’indirizzo IP dell’utente mediante un tunnel virtuale che reindirizza i dati attraverso un server esterno. Questo strumento è fondamentale per proteggersi durante l’uso di reti Wi-Fi pubbliche e per mantenere l’anonimato online.

NordVPN ha una rete di oltre 5000 server sparsi in 60 paesi, questo significa che puoi spostare virtualmente la tua posizione, aggirando eventuali blocchi geografici. La crittografia di livello militare e la politica di zero log ti assicurano anonimato e protezione totale online. Potrai avere una navigazione senza interruzioni, libero da malware e phishing, e accedere ai tuoi contenuti preferiti con una connessione veloce e affidabile.

Il piano Base costa solo 3,69 € al mese, scegliendo l’abbonamento biennale. Mentre scegliendo i piani più avanzati hai la Threat Protection che blocca i malware e i tracker, rimuove gli annunci invasivi e ti protegge da ogni pericolo che minaccia la tua privacy online. Per il dettaglio sui costi degli altri piani clicca sul pulsante qui sotto.

Grazie alle attuali promozioni puoi risparmiare fino al 68% sugli abbonamenti biennali e in tutti i piani hai tre mesi gratuiti e la garanzia soddisfatti e rimborsati di 30 giorni. Con queste caratteristiche, non lasciarti sfuggire l’occasione di questa promozione primaverile. Visita il sito ufficiale, scegli il piano che preferisci e inizia a vivere un’esperienza online senza precedenti.

