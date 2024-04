Corsair K65 RGB MINI 60%, solo per veri gamer Pro e col super sconto Amazon!

Corsair K65 RGB MINI è una tastiera meccanica compatta con un layout al 60%, perfetta quindi per chi ha poco spazio sulla scrivania e quel poco spazio lo dedica ad una mobilità vincente col mouse. Senza dimenticare che essendo di dimensioni contenute ci guadagna anche in portabilità! Ovviamente essendo mini (non c’è il tastierino) tutti i tasti sono ravvicinati e si raggiungono senza fatica e contorsioni. La qualità è indiscussa, stiamo parlando di Corsair, azienda storica rinomata in ambito PC, di conseguenza il ribasso di prezzo MENO 22% è davvero gradito! Il prezzo scende da 103 euro a 80 euro! Occasione unica per portarsi a casa un’ottima tastiera meccanica gaming dalle grandi prestazioni e dalle coloratissime, e immancabili, luci Led RGB!

Mini è bello e pratico

La prima cosa che si nota, una volta collegata la tastiera Corsair K65 RGB MINI 60% è l’illuminazione RGB super personalizzabile, per scegliere tra milioni di colori e effetti luminosi. Si può anche assegnare un singolo colore per ogni tasto, magari per dare visibilità extra ad alcuni tasti fondamentali mentre si gioca.

Dal punto di vista delle prestazioni, Corsair K65 RGB MINI vanta interruttori meccanici Cherry MX RGB Red, che offrono una risposta rapida e precisa ad ogni pressione. Questi switch sono decisamente solidi e forniscono una sensazione di feedback tattile piacevole e responsiva.

Grazie alla tecnologia CORSAIR AXON Hyper-Processing la tastiera trasmette gli input al PC con una velocità fino a 8 volte superiore rispetto alle tastiere gaming tradizionali, con hyper-polling a 8.000 Hz. Prestazioni esagerate quindi!

E sempre nell’ottica della flessibilità e della personalizzazione troviamo un software di personalizzazione avanzato che consente di regolare vari parametri, come la sensibilità dei tasti, la velocità di risposta e la luminosità dell’illuminazione RGB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.