Corsair M65 RGB ULTRA, il prezzo del mouse da gaming DEFINITIVO crolla

Il Corsair M65 RGB ULTRA è un mouse da gioco di alta qualità progettato per gli appassionati di giochi FPS (sparatutto in prima persona) e per chi cerca prestazioni eccezionali durante le sessioni di gioco. Con una serie di funzionalità avanzate, un sensore ottico ad alta precisione e un design ergonomico, è ideale per migliorare la tua esperienza di gioco.

Infatti il Corsair M65 RGB ULTRA è una scelta eccellente per i giocatori FPS e per chiunque cerchi un mouse da gioco di alta qualità con prestazioni eccezionali e personalizzazioni avanzate. E poi oggi costa pure poco su Amazon, con lo sconto del 23% lo prendi infatti a soli 59€. Le spedizioni son gratuite con Prime.

Corsair M65 RGB ULTRA, il mouse gaming per professionisti

Questo mouse è dotato di un sensore ottico altamente preciso con una risoluzione massima di 26.000 DPI, il che significa che puoi controllare il cursore con una precisione straordinaria. È particolarmente utile nei giochi FPS in cui la precisione è fondamentale.

Gli switch ottici del Corsair M65 RGB ULTRA sono progettati per una durata eccezionale, garantendo che i clic siano reattivi e affidabili per lungo tempo. Questa tecnologia consente una comunicazione ultra rapida tra il mouse e il tuo computer, garantendo una risposta istantanea ai movimenti del mouse. Questo è fondamentale per ottenere un vantaggio competitivo nei giochi FPS.

Il mouse è dotato di illuminazione RGB personalizzabile, che ti permette di scegliere tra una vasta gamma di colori e effetti di illuminazione per personalizzare l’aspetto del mouse. Il design del Corsair M65 RGB ULTRA è ergonomico e confortevole, con una forma che si adatta bene alla mano per sessioni di gioco prolungate.

Inoltre ti offre la possibilità di regolare il peso grazie a pesi aggiuntivi opzionali. Puoi personalizzare il peso del mouse per adattarlo alle tue preferenze di gioco. Ha perfino i pulsanti programmabili, che puoi assegnare a funzioni specifiche nei tuoi giochi preferiti, consentendoti di eseguire azioni con un solo clic. Fallo tuo subito a soli 59€ approfittando dello sconto del 23% di Amazon. Le spedizioni sono gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.