Corsair SSD Force MP600GS, 2 TB velocissimi a prezzo di saldo!

Corsair vuol dire hardware PC senza compromessi, qualità senza se e senza ma, prestazioni e robustezza top garantite. Uno dei loro prodotti più popolari è l’SSD Force MP600GS, un hard disk a stato solido capace di garantire spazio a volontà, ben 2 TB, e soprattutto velocità estrema pensata per i pcisti più esigenti, o per tutti i professionisti che lavorano su audio e video. Amazon lo propone con uno sconto decisamente allettante, un MENO 10% che fa scendere i prezzo sino a 131 euro! Se volete un SSD bello grosso, velocissimo e scontato questo è quello che fa per voi!

Che scheggia di SSD!

Corsair SSD Force MP600GS è un’unità a stato solido M.2 che offre velocità di lettura e scrittura eccezionali grazie alla sua interfaccia PCIe Gen4 x4. Progettato con la tecnologia NVMe 1.3, questo SSD è in grado di raggiungere velocità di trasferimento dati incredibili, rendendolo ideale per coloro che richiedono prestazioni estreme nel loro sistema.

Corsair SSD Force MP600GS offre un vantaggio notevole rispetto agli SSD tradizionali. Le velocità di lettura sequenziale possono arrivare fino a 4800 MB/s, mentre le velocità di scrittura sequenziale possono arrivare fino a 4.500 MB/s. Questo permette di accedere ai dati in modo molto rapido, riducendo i tempi di caricamento dei giochi e delle applicazioni e migliorando l’esperienza complessiva del sistema.

Si, questo SSD è una vera e propria scheggia, a tutto vantaggio dei videogiochi più pesanti o delle operazioni di rendering più impegnative.

Resistenza e garanzia al top. Corsair SSD Force MP600GS ha una resistenza agli urti e alle vibrazioni molto elevata grazie alle celle 3D TLC Nand, e come se non bastasse la garanzia è davvero lunga, ben 5 anni!

Inoltre, Corsair SSD Force MP600GS è dotato di funzioni avanzate come il controllo delle prestazioni avanzato e la tecnologia di gestione termica dinamica che si occupa di mantenere elevate velocità di trasferimento e temperature basse. Queste caratteristiche garantiscono un funzionamento ottimale del drive nel tempo, garantendo prestazioni costanti e affidabili.

Veloce, affidabile, capientissimo e scontato: questo è il momento giusto per acquistare Corsair SSD Force MP600GS!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.