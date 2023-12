Costruisci il Castello di Peach grazie a questo Lego ispirato a Mario Bros: lo SCONTO sta per SCADERE!

Lego Castello di Peach (71408) permette ai bambini di aggiungere un luogo iconico al loro universo LEGO® Super Mario™. I giocatori avranno molto da esplorare e potranno guadagnare monete digitali insieme ai loro personaggi di LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ o LEGO® Peach™ (non inclusi) interattivi. Grazie al Coupon FESTE23 potrai risparmiare il 10% sul prezzo, ti basterà aggiungerlo al momento dell’acquisto. Così lo pagherai solo 122,45 euro. Ti ricordiamo però che scade il 20 dicembre.

Lego Castello di Peach: le caratteristiche

Castello di Peach (71408) estremamente dettagliato: questo Pack di espansione ricco di sfide permette ai bambini di aggiungere un luogo iconico al proprio mondo LEGO® Super Mario™. Cinque personaggi giocattolo LEGO® Super Mario™: Bowser, Ludwig, Toadette, un Goomba e un Bob-omba. Funzioni autentiche: Tubo speciale: Castello di Peach, Blocco tempo, vetrata colorata di Peach, quadro di Bob-omba con un action tag nascosto, torta con un Goomba all’interno, un frutto viola e molto altro.

Sala del trono: aiuta LEGO® Mario™, LEGO® Luigi™ o LEGO® Peach™ (personaggi non inclusi) ad attivare la piattaforma scorrevole per far ruotare la parete e scoprire Bowser, quindi salta sui pulsanti e abbattilo. Idea regalo per bambini dagli 8 anni in su: questo set da 1216 pezzi è un regalo di Natale o di compleanno perfetto per i piccoli trendsetter che già possiedono uno Starter Pack LEGO® Super Mario™ (71360, 71387 o 71403), necessario per poter giocare. Ricostruisci e combina: questo set modulare, che nella configurazione di base misura 30 cm di altezza, 36 cm di larghezza e 48 cm di profondità, è combinabile con altri set LEGO® Super Mario™ Istruzioni digitali: scarica l’app LEGO® Super Mario™, che offre istruzioni digitali, idee creative e molto altro. Visita LEGO.com/devicecheck per un elenco dei dispositivi Android e iOS compatibili.

