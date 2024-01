Costume di carnevale per bambini Ninja a PREZZO STRACCIATO su Amazon (COUPON in pagina)

Carnevale si avvicina a grandi passi, ma ancora non hai trovato un costume per tuo figlio che possa piacergli? Ti consigliamo allora di dare un’occhiata al costume di carnevale per bambini Ninja in offerta in queste ore su Amazon, dove è disponibile a soli 23,73 euro grazie al coupon in pagina, che offre un extra sconto del 5% a carrello. Il vestito rientra tra gli articoli Prime, questo significa che se sei un utente abbonato benefici delle spese di spedizione gratuite e della consegna ultra-rapida.

Costume di carnevale per bambini Ninja in offerta a 23,73 euro su Amazon

Il set per bambini Cool Ninja è perfetto per l’imminente festa di Carnevale, ma anche per feste a tema Ninja, compleanni dei bambini, giochi scolastici, giochi di costume, giochi di ruolo, ecc. Inoltre è un’idea regalo eccellente per tutti i piccoli fan Ninja e per quanti amano vestirsi da maestri di arti marziali.

All’interno della confezione sono presenti 13 pezzi, tra cui il vestito Ninja, un cappello e una cintura.

Di seguito la guida alle taglie:

taglia S: consigliato per bambini tra 105 cm e 115 cm di altezza

taglia S: consigliato per bambini tra 115 cm e 125 cm di altezza

taglia L: consigliato per bambini tra 125 cm e 135 cm di altezza

taglia XL: consigliato per bambini tra 135 cm e 145 cm di altezza

Approfitta del coupon in pagina per ottenere un extra sconto a carrello del 5%, così da acquistare il costume di carnevale Ninja per bambini a soli 23,73 euro su amazon.it. Ricorda di applicare il coupon omaggio Amazon prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.