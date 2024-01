Costume di Carnevale principessa Elsa per bambina a meno di 20€ su Amazon

Il Carnevale è ormai dietro l’angolo e non hai ancora pensato a quale vestito regalare a tua figlia? Proviamo allora a darti una mano, segnalandoti l’offerta di queste ore di Amazon sul costume della principessa Elsa, protagonista del film d’animazione Disney Frozen – Il regno di ghiaccio. Solo per oggi lo puoi acquistare al super prezzo di 19,23 euro, grazie al 23% di sconto.

Tessuto di alta qualità, design elegante e possibilità di usarlo in più occasioni: il vestito di Carnevale ispirato alla principessa Elsa non può lasciare indifferenti.

Costume di Carnevale Principessa Elsa in offerta a meno di 20€ su Amazon

All’interno della confezione, oltre all’abito da principessa Elsa, ci sono anche la corona e la bacchetta magica, grazie alle quali il vestito riesce a brillare ancora di più.

Il corpetto del costume è disegnato con cristalli di ghiaccio, mentre il collo di pelliccia presenta decorazioni con finti strass. Da notare anche il mantello in filato a rete, stampato con motivi a fiocco di neve lucenti, tutti dettagli che faranno sentire ogni bambina e ragazza come un’autentica principessa.

A seconda della taglia che scegli prima di completare l’acquisto, questo costume di Carnevale è adatto a bambine di età compresa tra 2 e 8 anni. Inoltre è possibile sfruttarlo non soltanto per questo Carnevale, ma anche per feste di compleanno a Natale, ad Halloween, oppure perché no anche in occasione di spettacoli teatrali.

Approfitta dell’offerta di queste ore di Amazon per regalare a tua figlia il bellissimo vestito di Carnevale da principessa Elsa a meno di 20 euro.

