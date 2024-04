COUPON ESCLUSIVO del 25% su Amazon per lo speaker Bluetooth Anker Soundcore 2

Con l’arrivo delle belle giornate diventa piacevole stare fuori all’aria aperta, magari fare un picnic con i propri amici. In queste occasioni, si sa, la musica la fa sempre da padrone: perché non acquistare l’eccellente speaker Bluetooth Anker Soundcore 2 in super sconto su Amazon?

Solitamente molto economico e a buon mercato, quest’oggi lo speaker può essere tuo al prezzo di appena 29€ grazie al coupon esclusivo del 25% – per usufruirne ti basta semplicemente spuntare la voce “Applica coupon 25%” presente in pagina.

Lo speaker Bluetooth Anker Soundcore 2 è in vendita su Amazon a pochissimo

Compatto e resistente agli schizzi d’acqua e alla polvere (certificazione IPX7), lo speaker Bluetooth di Anker monta una batteria che ti accompagna senza fatica per ben 24 ore con una singola carica. Lo puoi connettere rapidamente a qualsiasi dispositivo mobile iOS e Android, integra i comandi rapidi per gestire il volume e il playback, e supporta anche la funzionalità BassUp per spingere al massimo i bassi.

Sarebbe il caso di prendere al volo il coupon esclusivo del 25% di Amazon per acquistare lo speaker Bluetooth Anker a un prezzo super conveniente, con tanto di consegna rapida e gratuita in appena 24 ore con i servizi Prime.

