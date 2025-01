Coupon sconto Amazon sul Proiettore 4K che trasforma casa in un cinema

Da oggi puoi goderti i tuoi film preferiti al meglio direttamente nel salotto di casa così come se fossi al cinema sfruttando il Proiettore 4K VGKE! Al momento questo gioiellino è disponibile su Amazon a soli 159 euro grazie ad un coupon di sconto di 80 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita ed è anche possibile rateizzare il pagamento in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Proiettore 4K VGKE: modalità di funzionamento

Il Proiettore 4K VGKE vanta una luminosità di 800 ANSI 28000 lumen, che risulta essere molto più luminosa di quella di altri modelli simili a disposizione sul mercato.

Questo dispositivo, inoltre, garantisce immagini con una risoluzione nativa elevatissima, supportando la decodifica e la riproduzione di video 4K così da avere risultati eccellenti da vera e propria sala cinematografica.

La modalità di utilizzo è davvero semplicissima in quanto supporta il Wifi 5G, e non è necessario scaricare alcun software aggiuntivo: basterà collegare il proiettore e il telefono cellulare allo stesso Wifi per abilitare il mirroring dello smartphone. Tra l’altro questo modello ha integrato il sistema operativo Android, Youtube, Netflix, Hulu e altre applicazioni che consentono di guardare facilmente film e video.

Allo stesso tempo, grazie alle sue multiple interfacce HDMI, USB e RJ45 potrai collegarlo facilmente anche ad altri dispositivi come computer portatili, console di gioco PS3/PS4, serie Xbox, e tutti i tipi di TV box e TV stick.

Per quanto riguardia l’effetto sonoro, l’altoparlante stereo HIFI integrato da 5W offre un’eccellente qualità del suono che ti permetterà di immergerti nei tuoi contenuti multimediali preferiti così da sentirti protagonista dell’azione.

Oggi il Proiettore 4K VGKE è disponibile su Amazon a soli 159 euro grazie ad un coupon di sconto di 80 euro da applicare al momento dell’ordine. Approfitta il prima possibile della promozione, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.