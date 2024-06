COUPON SCONTO da 340€ sul Mini PC da Gaming PIU' POTENTE di sempre

Se sei un appassionato di videogiochi, non potrai fare a meno del potentissimo Mini PC da Gaming ACEMAGICIAN! Oggi è disponibile su Amazon a soli 429 euro grazie ad uno sconto del 5% ed un ulteriore mega coupon da 340 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Mini PC da Gaming ACEMAGICIAN: massima potenza e versatilità

Il Mini PC da Gaming ACEMAGICIAN è dotato di AMD Zen3 Ryzen 7 5700U, 8 core e 16 thread, clock di boost massimo fino a 4,3 GHz. Per questo motivo offre prestazioni migliori e davvero ottimizzate rispetto ai precedenti modelli.

Si caratterizza per un design unico verticale e una retroilluminazione RGB colorata per creare un’atmosfera piacevole ed elegante. Il design verticale permette anche di risparmiare spazio sulla tua scrivania e fornire facile accesso alle porte e ai pulsanti.

Il dispositivo è dotato di diverse modalità per soddisfare qualsiasi tipologia di esigenza. La Modalità Silenziosa offre un suono della ventola basso fino a 35db, per un lavoro leggero e silenzioso. La Modalità Automatica è adatta a progetti di lavoro o di intrattenimento di media entità, per migliorare l’efficienza del lavoro. Per finire la Modalità Prestazioni migliora al massimo l’esperienza di gioco.

La memoria RAM da 32 GB DDR4 e la capacità di archiviazione SSD NVME da 1TB permette di conservare file anche di grandi dimensioni e averli sempre a disposizione in qualsiasi momento.

