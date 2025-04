Coupon sconto di 150€ sul Samsung Galaxy Tab S10+: ultimissimi a disposizione

Il Samsung Galaxy Tab S10+ è un concentrato di tecnologia e design per chi cerca un dispositivo versatile e performante. Oggi è disponibile su Amazon a soli 900 euro grazie ad uno sconto del 7% ed un ulteriore coupon di 150 euro da applicare al check-out. Cosa aspetti? La doppia offerta è più unica che rara!

Design e portabilità al top

Realizzato con materiali premium come l’Armor Aluminium, il Galaxy Tab S10+ combina leggerezza e robustezza, garantendo una portabilità senza compromessi. Con un peso di soli 576 grammi, è il compagno ideale per il lavoro e il tempo libero.

Il display Dynamic AMOLED 2X da 12,4 pollici con risoluzione 2800 x 1752 pixel è un vero spettacolo per gli occhi. Grazie alla tecnologia anti-riflesso e al Vision Booster, offre immagini vivide e dettagliate anche in condizioni di luce intensa. Perfetto per streaming, gaming o lavoro multitasking.

Sotto la scocca, il tablet nasconde un potente processore Octa Core MediaTek, supportato da un sistema di raffreddamento Vapor Chamber per mantenere alte le prestazioni anche durante le sessioni più intense. La configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna espandibile assicura spazio e velocità per qualsiasi esigenza.

Batteria e ricarica rapida con sistema operativo all’avanguardia

Con una batteria da 10.090 mAh, il Galaxy Tab S10+ offre un’autonomia straordinaria, perfetta per affrontare intere giornate di utilizzo. Inoltre, la tecnologia SuperFast Charge riduce i tempi di ricarica, permettendoti di tornare operativo in pochissimo tempo.

La vera novità è l’integrazione dell’intelligenza artificiale: la tastiera dedicata include un tasto Galaxy AI per accedere rapidamente a funzionalità avanzate. La S Pen inclusa garantisce un’esperienza di scrittura e disegno naturale, ideale per prendere appunti, modificare documenti o esprimere la tua creatività.

Il tablet è equipaggiato con Samsung One UI 6.1, basato su Android 14, per un’interfaccia intuitiva e personalizzabile. Inoltre, la fotocamera frontale da 12 MP è perfetta per videoconferenze di alta qualità, rendendo il Galaxy Tab S10+ un dispositivo completo per ogni esigenza.

Il Samsung Galaxy Tab S10+ è un dispositivo che unisce potenza, eleganza e innovazione per accompagnarti in ogni momento della giornata. Oggi è disponibile su Amazon a soli 900 euro grazie ad uno sconto del 7% ed un ulteriore coupon di 150 euro da applicare al check-out. Non fartelo scappare!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.