Coupon sconto di più di 100€ sullo Smartwatch Ticwatch Pro 5

Approfitta della mega offerta Amazon per acquistare uno degli orologi smart più innovativi sul mercato ad un prezzo schock! Si tratta dello Smartwatch Ticwatch Pro 5, oggi disponibile a soli 215 euro grazie ad un coupon di sconto di 114 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Smartwatch Ticwatch Pro 5: funzionalità e specifiche tecniche

Lo Smartwatch Ticwatch Pro 5 è il primo ad avere la piattaforma wearable Snapdragon W5+ Gen 1 e l’ultima versione di Wear OS di Google. Questo vuol dire che garantisce prestazioni e connettività più veloci e fluide per quanto riguarda qualsiasi tipologia di operazione.

È dotato di una memoria RAM da 2 GB e una ROM da 32 GB, ed inoltre supporta il pagamento NFC con Google Pay e Google Wallet così da poter effettuare pagamenti nella massima sicurezza e comodità.

Anche il design innovativo con una corona rotante, completato da una soddisfacente feedback aptico, ottimizza la sua modalità di utilizzo: potrai scorrere per cambiare le icone, aumentare o diminuire il volume della musica e anche ingrandire o ridurre le mappe con facilità, con un solo dito o anche con i guanti.

Per finire, l’autonomia è elevatissima ed è possibile caricare l’orologio facilmente dallo 0 al 65% in soli 30 minuti, mentre una ricarica rapida di 15 minuti lo mantiene attivo tutto il giorno.

