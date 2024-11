Coupon sconto sulle Cuffie CREATIVE con riduzione attiva del rumore

È ora di immergerti nella tua musica preferita come mai prima d’ora con le Cuffie CREATIVE Zen Air Pro! Oggi questi auricolari top di gamma sono disponibili su Amazon a soli 39 euro con un coupon di sconto del 20% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Cuffie CREATIVE Zen Air Pro: audio impeccabile e massima comodità

Le Cuffie CREATIVE Zen Air Pro rappresentano dei veri e propri gadget must-have per chi vuole immergersi nella musica in modo più confortevole che mai.

Sono dotate di ANC ibrido che utilizza microfoni di feedforward e feedback su ciascuna cuffia, rileva i suoni circostanti e monitora ciò che senti, annullando efficacemente il rumore circostante in modo da poterti concentrare su ciò che conta davvero per te.

Allo stesso tempo, quando hai bisogno di sentire l’ambiente circostante, ti basta toccare due volte l’auricolare sinistro per passare alla Modalità Ambiente e far entrare la giusta quantità di suono circostante. Puoi anche personalizzare la quantità di suono da far entrare tramite il modulo Controllo del Rumore nell’app Creative così da ottimizzarne ancora meglio l’utilizzo.

Un’altra specifica importante degli auricolari è l’autonomia: hai a disposizione fino a 9 ore di riproduzione con una singola carica e fino a 33 ore totali quando inserisci le cuffie nella custodia completamente carica. In più, con pochi semplici tocchi, è possibile gestire facilmente il volume, la riproduzione musicale e le chiamate.

