Cover iPhone 14 Pro Max a 360° a prezzo STRACCIATO: non farne a meno

Se sei alla ricerca di una custodia per il tuo iPhone 14 Pro Max che unisca protezione, funzionalità e stile, la Cover Protettiva di Miracase è il prodotto che fa per te. Completa in tutto e per tutto non lascia un singolo spiraglio libero, in questo modo non corri alcun rischio ed hai il tuo gioiellino sempre al sicuro.

Puoi acquistarla su Amazon con una doppia offerta: non perdere neanche un secondo e approfitta del coupon da spuntare. In questo modo la porti a casa a praticamente un prezzo minimo, solo 10,77€.

Attiva un abbonamento Amazon Prime per poter usufruire di spedizioni sempre veloci e gratuite in tutta Italia.

Una protezione a 360° con questa cover iPhone 14 Pro Max

Hai appena acquistato un iPhone 14 Pro Max e con quello che hai speso di sicuro vorrai tenerlo al sicuro, ma le cover che trovi non sono al suo livello. Hai infatti bisogno di una protezione all’avanguardia ma che sia anche esteticamente bella, ecco perché ti suggerisco proprio questa cover. Un prodotto che unisce sicurezza, stile e funzionalità e che proteggerà il tuo iPhone a 360°.

Questa straordinaria versione ha un design a doppia struttura divisa in:

parte anteriore in vetro temperato ;

; parte posteriore in policarbonato.

Cornice antiscivolo dotata di angoli antiurto.

Non avere dubbi: sia l’apertura sulla fotocamera posteriore che il bordo anteriore sullo schermo sono rialzati in modo da tenere al sicuro l’obiettivo e lo schermo da possibili urti da caduta.

Per poterla usare basta inserire prima l’iPhone nella cover posteriore per poi incastrarla in quella anteriore e il gioco è fatto. La custodia aderisce perfettamente al tuo dispositivo garantendo una presa salda e confortevole. Naturalmente questa protezione supporta la ricarica wireless, in questo modo non dovrai rimuoverla per poterne usufruire.

Non perderti questa incredibile offerta che trovi ora su Amazon e acquista subito la tua Cover Protettiva per iPhone 14 Pro Max, la trovi a soli 10,77€ grazie al doppio sconto che trovi sulla pagina del prodotto.

