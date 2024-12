Crea una rete WiFi super affidabile con il set da 3 Router TP-Link in promo speciale

Crea una reta internet a casa super efficiente e velocissima con il set da 3 Router WiFi Mesh TP-Link Deco! Oggi il kit è disponibile su Amazon a soli 119 euro con un super sconto del 29%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Router WiFi Mesh TP-Link Deco: funzionalità e modalità di utilizzo

Il set da 3 Router WiFi Mesh TP-Link Deco crea connessioni stabili e performanti in ogni stanza di casa, raggiungendo quelle zone che un singolo segnale da solo non riuscirebbe a coprire.

Grazie alla Tecnologia Mesh, le unità Deco si connettono tra loro tramite Wi-Fi per formare una rete unificata senza interruzioni di segnale. I dispositivi si connetteranno automaticamente all’unità Deco più veloce per un’esperienza di rete fluida che mai.

Questi gadget supportano la connettività Wi-Fi Dual Band AC1900 con velocità fino a 1300 Mbps, quindi risultano l’ideale per le attività di navigazione quotidiana e per applicazioni ad alta intensità di banda, come il gaming online e lo streaming HD.

Inoltre questo kit è progettato per supportare la connessione anche di 100 dispositivi Wi-Fi. Per questo motivo è perfetto per soddisfare le necessità di tutta la famiglia e per ambienti in cui siano presenti numerosi dispositivi smart connessi come telecamere, lampadine, prese smart e così via.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.