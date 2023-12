CREATIVE Cuffie Outlier Pro True Wireless, piccole cuffie, piccolo prezzo, grande audio!

Gli auricolari CREATIVE Outlier Pro True Wireless sono una soluzione perfetta per gli amanti della musica che cercano un paio di cuffie in ear di livello Premium. Queste cuffie offrono un audio di qualità superiore, un comfort eccezionale e una durata della batteria fuori scala. Amazon ci fa un bel regalo e le sconta di un graditissimo MENO 15%, col prezzo a carrello che passa da 80 euro a 68 euro! Una bella offerta quindi, da non lasciarsi scappare visto il pedigree audio CREATIVE!

Come si sentono bene!

CREATIVE è nota per la sua esperienza nel campo dell’audio e le Outlier Pro True Wireless non deludono. Le cuffie sono dotate di driver audio dinamici da da 10 mm rivestiti in grafene che offrono un suono ricco e dettagliato. La gamma di frequenze è ampia, con bassi profondi, medi chiari e acuti cristallini.

Inutile dire che è presente la possibilità di cancellare il rumore esterno. Con ANC ibrida è possibile bloccare efficacemente il rumore circostante e concentrarsi esclusivamente sulla musica o sui film. Quando hai invece si ha bisogno di sentire cosa succede intorno a noi, passando alla Modalità Ambiente si ha contezza di cosa ci circonda senza andare a scapito di cosa stiamo ascoltando.

La comodità è un’altra caratteristica importante degli auricolari Outlier Pro True Wireless. Sono leggeri e adatti a essere indossate per lunghe sessioni di ascolto senza causare affaticamento. Sono forniti di diverse dimensioni di gommini per le orecchie, in modo da poter trovare la misura perfetta per l’orecchio.

Sono anche certificate IPX5, ovvero gli auricolari possono resistere agli schizzi occasionali e al sudore. Sono perfetti quindi per fare sport, magari anche all’aperto.

La durata della batteria è un aspetto fondamentale quando si tratta di cuffie senza fili, e Outlier Pro True Wireless non deludono. La durata della batteria di Outlier Pro True Wireless è stata ulteriormente aumentata fino a un totale di 60 ore, con un massimo di 15 ore per carica, così puoi ascoltare senza preoccupazioni. Anche con la modalità ANC sempre attiva, puoi aspettarti fino a 40 ore di riproduzione a 10 ore per carica!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Che sconto! Solo su Amazon![/parse_butto