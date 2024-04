Creative Zen Hybrid 2, cuffie wireless in super sconto col coupon in pagina MENO 20 PER CENTO

Le nuove cuffie a padiglione wireless Creative Zen Hybrid 2 sono un miglioramento decisamente importante e tangibile rispetto al modello precedente, offrendo una qualità audio davvero elevata, ad un prezzo decisamente accessibile. Creative è un nome che ha lasciato il segno nel settore audio, soprattutto per PC, ma molti la ricorderanno come regina indiscussa ai tempi dei primi lettori mp3. Di conseguenza, uno sconto su uno dei loro articoli più richiesti è decisamente allettante! Applicando il coupon promozionale indicato sulla pagina per ottenere il 20% di sconto, il costo scende alla grande: da 70 euro a 56 euro! Super offerta! Non dimenticate di utilizzare il codice promozionale quando aggiungete il prodotto al carrello su Amazon!

Creative fa rima con audio cristallino

Il design ergonomico delle cuffie Creative Zen Hybrid 2 assicura tanto comfort anche dopo averle indossate a lungo. I padiglioni auricolari morbidi e imbottiti si adattano perfettamente alla forma delle orecchie, isolando anche piuttosto bene dai rumori esterni.

Il punto di forza principale delle cuffie Creative Zen Hybrid 2 è la loro capacità di offrire un suono nitido, cristallino e ben definito. I bassi sono profondi e ben presenti, medi e alti si fanno decisamente riconoscere. Più in generale l’audio è ben equilibrato, decisamente piacevole.

Inoltre, Creative Zen Hybrid 2 stupiscono per la loro capacità di isolamento acustico, fornita da cinque microfoni dedicati alla soppressione dei rumori esterni, ideale per chi desidera chiudersi in una sorta di “bolla del silenzio”. Nello stesso tempo, la funzione di ascolto ambientale consente di restare connessi con l’ambiente esterno quando necessario. La sicurezza prima di tutto quindi!

Anche la durata della batteria è da prima della classe: si toccano le 67 ore di utilizzo senza l’attivazione della funzione di riduzione del rumore e 49 ore con la cancellazione attiva. Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.2 multipoint, è possibile connettere le cuffie a due dispositivi in simultanea, facilitando la gestione delle chiamate e la riproduzione di audio da fonti diverse. Creative Zen Hybrid 2 si distinguono anche per il supporto a diversi codec audio di alta qualità, come AAC, aptX e aptX HD.

