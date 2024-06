CROLLA IL PREZZO del Tablet con Android 13: solo per OGGI su Amazon

Ti presentiamo un tablet perfetto sia per i tuoi progetti professionali che per il divertimento di tutta la famiglia! Si tratta del Tablet con Android 13 SEBBE, oggi disponibile su Amazon a soli 79 euro grazie ad uno sconto bomba del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della promozione, potrebbe terminare da un momento all’altro!

Tablet con Android 13 SEBBE: tutte le specifiche tecniche

Il Tablet con Android 13 SEBBE è un vero e proprio concentrato di potenza, adatto a soddisfare le esigenze di tutti.

È alimentato dall’ultimo Android 13, quindi garantisce un maggiore controllo sulla privacy e sui dati. Inoltre pulisce automaticamente i file non validi e la cache per ridurre la pressione sulla memoria, ed è dotato del più stabile processore octa-core fino a 2.0GHz per offrire un’esperienza operativa più veloce.

Il WiFi a 5.0GHz ha una frequenza più elevata ed è più veloce per una connettività stabile e ininterrotta e connessioni Internet di qualità superiore indipendentemente dal canale di rete wireless utilizzato. Dispone anche di Bluetooth 5.0, quindi offre una copertura più ampia, una maggiore velocità di trasmissione e una maggiore compatibilità.

Con 128 GB di memoria di archiviazione, questo tablet offre spazio in abbondanza per memorizzare documenti, foto e video anche di dimensioni importatanti. Allo stesso tempo, i 12 GB di memoria in esecuzione garantiscono un avvio rapido delle app, offrendo un’esperienza di gioco più confortevole e fluida.

Per finire, la batteria potentissima da 6000mAh permette di utilizzare il dispositivo per l’intera giornata senza la preoccupazione di rimanere a corto di energia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.