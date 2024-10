Crolla il prezzo delle Apple AirPods 2: oggi su Amazon le paghi pochissimo

Gli auricolari più desiderati di sempre oggi possono essere tuoi ad un prezzo davvero mai visto prima! Si tratta delle Apple AirPods 2 con custodia di ricarica tramite cavo, al momento disponibili su Amazon a soli 99 euro con uno sconto del 23%.

Apple AirPods 2 con custodia di ricarica tramite cavo: audio immersivo e massima autonomia

Le Apple AirPods 2 con custodia di ricarica tramite cavo rappresentano dei veri e propri gadget must-have per chi vuole immergersi nella sua musica preferita anche per ore e ore ma sempre nel massimo comfort.

Offrono un suono nitido e potente, con bassi profondi ed alti cristallini in qualsiasi luogo tu sia. Inoltre la modalità di utilizzo è davvero semplice in quanto si accendono automaticamente e si collegano all’istante al tuo smartphone. Tra l’altro, dopo il primo utilizzo, l’abbinamento avverrà in automatico ogni volta che estrai gli auricolari dalla custodia.

L’autonomia è un altro punto di forza delle AirPods 2: grazie ad una batteria potentissima hai a disposizione oltre 24 ore di riproduzione musicale così non rimanere mai a corto dei tuoi brani preferiti. In più la custodia si ricarica sia in wireless, usando un caricabatterie certificato Qi, sia tramite connettore Lightning.

La comodità non è da meno e, pur avendo una taglia unica, si adattano a qualsiasi tipo di orecchio ed offrono un comfort eccezionale per ore e ore.

