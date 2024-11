Crolla il prezzo delle ultimissime Cuffie True Wireless Sennheiser (risparmi 100€)

Ti presentiamo degli auricolari top di gamma che oggi puoi acquistare ad una cifra davvero scontatissima! Si tratta delle Cuffie True Wireless Sennheiser MOMENTUM, al momento disponibili su Amazon a soli 199 euro con un super sconto del 33%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Cuffie True Wireless Sennheiser MOMENTUM: audio immersivo e massima autonomia

Le Cuffie True Wireless Sennheiser MOMENTUM sono dotate di un sistema di trasduttori TrueResponse e della tecnologia audio lossless che offrono la migliore qualità audio della categoria per un’esperienza di ascolto straordinariamente dettagliata.

Con questi auricolari potrai, anche, isolarti perfettamente dai suoni esterni grazie all’ANC adattivo ottimizzato e alla Modalità anti-vento. Allo stesso tempo, è possibile passare facilmente alla Modalità trasparenza a basso rumore per una maggiore consapevolezza in un attimo per restare in contatto con il mondo esterno.

La batteria è un altro fiore all’occhiello di questi dispositivi in quanto avrai la possibilità di goderti fino a 30 ore di ascolto ininterrotto e ricaricarli rapidamente in soli 8 minuti per un’ora di riproduzione musicale.

Anche la comodità non è da meno infatti si contraddistinguono per una vestibilità sicura e per auricolari in silicone extra morbidi così potrai goderti lunghe sessioni di ascolto senza nessun fastidio e nel massimo comfort ovunque tu sia.

